Руни забил «паненкой» в своем 500-м матче в английских лигах

Нападающий «Дерби Каунти» Уэйн Руни забил гол «паненкой» в матче с «Фулхэмом» (1:1), который состоялся в пятницу, 21 февраля на «Прайд Парке».

На 55-й минуте Руни реализовал пенальти, ударив «паненкой». Гол стал для него третьим в этом сезоне Чемпионшипа.

Главный тренер «Дерби Каунти» Филип Коку после матча высказался о важности Руни для команды. «Уэйн сегодня играл впереди, на позиции «десятки». Он продемонстрировал большое мастерство, хорошее видение поля и технику», — сказал Коку.

В матче с «Фулхэмом» Руни в 500-й раз вышел на поле в чемпионатах Англии. Всего в карьере нападающий провел 741 матч во всех турнирах, забил 310 голов, отдал 166 голевых передач.

«Дерби» занимает в Чемпионшипе 12-е место после 34 туров.