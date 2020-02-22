Клопп: узнав об интересе «Ливерпуля», почувствовал то же, что и при встрече с первой женой
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, почему решил возглавить мерсисайдскую команду.
«Интерес проявляли многие команды, но я должен был сначала устроить себе отпуск. Узнал от агента, что мною интересуется „Ливерпуль“, и сразу почувствовал то же самое, что испытал, встретив первую жену. Увидел её и подумал: „Хорошо, я женюсь на ней“. Так же было с клубом. Я почувствовал, что это правильно, с первых минут», — приводит слова специалиста Sky Sports.
Клопп ранее работал в таких командах, как «Майнц» и дортмундская «Боруссия». Под руководством Клоппа «шмели» дважды стали чемпионами Германии (сезон-2010/2011, 2011/2012). В сезоне-2018/2019 Клопп привёл «Ливерпуль» к победе в Лиге чемпионов.
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