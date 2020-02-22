«Барселона» — «Эйбар»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 22 февраля в 18:00

Сегодня, 22 февраля, состоится матч «Барселона» — «Эйбар». Встреча 25-го тура испанской Примеры пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. В судейскую бригаду войдут ассистенты Альфонсо Костойя Родригес и Карлос Альварес Фернандес. Резервный рефери — Альберто Фуэнте Мартин.
В первой части сезона «Эйбар» встречался с «Барселоной» в 9-м туре. Матч завершился победой каталонской команды со счётом 3:0.
«Барселона» набрала 52 очка в 24 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Эйбар» (24) — на 16-м месте. Лидером соревнований на данный момент является мадридский «Реал».
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