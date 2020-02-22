Испания разгромила Турцию на Кубке Легенд. Морьентес сделал хет-трик, Мендьета — дубль

Сборная Испании одержала крупную победу со счётом 8:3 в матче Кубка Легенд — 2020 со сборной Турции. Хет-трик в составе национальной команды Испании на счету Фернандо Морьентеса.
Первый гол в составе сборной Испании забил Гаиска Мендьета. Позднее он отличился ещё раз и был признан лучшим игроком матча.
Фернандо Морьентес сделал хет-трик, также в составе испанцев забивали Альберт Риера, Жоан Капдевила и Давид Альбельда.
В составе турецкой команды голы на счету Ахмета Дурсуна, Семиха Шентюрка (с пенальти) и Мехмета Аурелио.
Сборная Испании: Педро Контрерас, Фернандо Морьентес, Жоан Капдевила, Давид Альбельда, Маркос Сенна, Гаиска Мендьета, Сантьяго Эскерро, Висенте Родригес, Альберт Риера, Фернандо Санс, Иван Кампо.
Сборная Турции: Сердар Кулбилгле, Хамит Алтынтоп, Йылдырай Баштюрк, Ахмет Дурсун, Семих Шентюрк, Хасан Кабзе, Тунджай Шанлы, Али Гюнеш, Мехмет Аурелио, Тайфур Хавутчу, Эмре Ашик.
После двух матчей Испания, набрав 6 очков, лидирует в группе А. Турция провела три матча, на счету команды 1 очко.
- 22 февраля 2020
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