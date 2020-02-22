Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Испания разгромила Турцию на Кубке Легенд. Морьентес сделал хет-трик, Мендьета — дубль

Испания разгромила Турцию на Кубке Легенд. Морьентес сделал хет-трик, Мендьета — дубль
Футбол / Прочие турниры 0

Сборная Испании одержала крупную победу со счётом 8:3 в матче Кубка Легенд — 2020 со сборной Турции. Хет-трик в составе национальной команды Испании на счету Фернандо Морьентеса.

Первый гол в составе сборной Испании забил Гаиска Мендьета. Позднее он отличился ещё раз и был признан лучшим игроком матча.

Фернандо Морьентес сделал хет-трик, также в составе испанцев забивали Альберт Риера, Жоан Капдевила и Давид Альбельда.

В составе турецкой команды голы на счету Ахмета Дурсуна, Семиха Шентюрка (с пенальти) и Мехмета Аурелио.

Сборная Испании: Педро Контрерас, Фернандо Морьентес, Жоан Капдевила, Давид Альбельда, Маркос Сенна, Гаиска Мендьета, Сантьяго Эскерро, Висенте Родригес, Альберт Риера, Фернандо Санс, Иван Кампо.

Сборная Турции: Сердар Кулбилгле, Хамит Алтынтоп, Йылдырай Баштюрк, Ахмет Дурсун, Семих Шентюрк, Хасан Кабзе, Тунджай Шанлы, Али Гюнеш, Мехмет Аурелио, Тайфур Хавутчу, Эмре Ашик.

После двух матчей Испания, набрав 6 очков, лидирует в группе А. Турция провела три матча, на счету команды 1 очко.

Португалия победила Турцию на Кубке Легенд. Поштига и Гомеш оформили хет-трики
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020