«Челси» — «Тоттенхэм»: составы команд на матч 27-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур» на матч 27-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Челси»: Кабальеро, Джеймс, Кристенсен, Рюдигер, Аспиликуэта, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо, Баркли, Маунт, Жиру.



«Тоттенхэм Хотспур»: Льорис, Танганга, Санчес, Алдервейрелд, Вертонген, Дэвис, Винкс, Н'Домбеле, Ло Чельсо, Бергвейн, Моура.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Майклом Оливером. Помогать ему будут ассистенты Стюарт Бёрт Саймон Беннетт. Резервный рефери — Кевин Френд.



«Челси» набрал 41 очко в 26 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм Хотспур» (40) — на 5-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль».