«Зенит» объявил состав на товарищеский матч с минским «Динамо»

Петербургский «Зенит» представил стартовый состав на товарищеский матч с минским клубом «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Динамо» Мн.



«Зенит»: Лунёв, Караваев, Иванович, Ракицкий, Жирков, Сантос, Барриос, Оздоев, Малком, Азмун, Дзюба.

Ранее «Зенит» в товарищеском матче сыграл вничью с белорусским клубом «Ислочь» со счётом 1:1.

Петербургский «Зенит», по итогам 19 туров набрав 45 очков, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя, «Краснодар», на 10 очков. В зоне еврокубков с одинаковым количеством очков – по 34 – также находятся «Ростов», ЦСКА и «Локомотив».