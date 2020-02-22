«Зенит» объявил состав на товарищеский матч с минским «Динамо»
Петербургский «Зенит» представил стартовый состав на товарищеский матч с минским клубом «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Динамо» Мн.
«Зенит»: Лунёв, Караваев, Иванович, Ракицкий, Жирков, Сантос, Барриос, Оздоев, Малком, Азмун, Дзюба.
Ранее «Зенит» в товарищеском матче сыграл вничью с белорусским клубом «Ислочь» со счётом 1:1.
Петербургский «Зенит», по итогам 19 туров набрав 45 очков, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя, «Краснодар», на 10 очков. В зоне еврокубков с одинаковым количеством очков – по 34 – также находятся «Ростов», ЦСКА и «Локомотив».
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