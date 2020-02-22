«Спартак» разгромил «Пахтакор» в товарищеском матче

В товарищеском матче «Спартак» принимал «Пахтакор». Игра прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой красно-белых со счётом 4:0.



На 22-й минуте матча счёт открыл нападающий «Спартака» Александр Соболев. Через 5 минут форвард Эсекьель Понсе упрочил преимущество московской команды в счёте. На 84-й минуте нападающий красно-белых Джордан Ларссон забил третий гол. Через 4 минуты полузащитник Гус Тиль установил итоговый счёт.

Московский «Спартак» набрал 22 очка в 19 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 19 матчах. В тройку лидеров турнира также входят «Краснодар» (35) и «Ростов» (34).