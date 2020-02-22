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«Спартак» разгромил «Пахтакор» в товарищеском матче

«Спартак» разгромил «Пахтакор» в товарищеском матче
Футбол / РПЛ 0

В товарищеском матче «Спартак» принимал «Пахтакор». Игра прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой красно-белых со счётом 4:0.

На 22-й минуте матча счёт открыл нападающий «Спартака» Александр Соболев. Через 5 минут форвард Эсекьель Понсе упрочил преимущество московской команды в счёте. На 84-й минуте нападающий красно-белых Джордан Ларссон забил третий гол. Через 4 минуты полузащитник Гус Тиль установил итоговый счёт.

Московский «Спартак» набрал 22 очка в 19 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 19 матчах. В тройку лидеров турнира также входят «Краснодар» (35) и «Ростов» (34).

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
22 февраля 2020, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
4 : 0
Пахтакор
Ташкент, Узбекистан
1:0 Соболев – 22'   2:0 Понсе – 27'   3:0 Ларссон – 84'   4:0 Тиль – 88'
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