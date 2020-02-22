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«Челси» — «Тоттенхэм»: Жиру открыл счёт в матче

«Челси» — «Тоттенхэм»: Жиру открыл счёт в матче
Футбол / Англия 0

Нападающий «Челси» Оливье Жиру открыл счёт в матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур». Игра в эти минуты проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 15-й минуте полузащитник «Челси» Жоржиньо из центра поля сделал заброс к штрафной гостей, Жиру принял мяч и пробил из-под защитника — голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис парировал мяч в центр, добивание хавбека «Челси» Росса Баркли пришлось в каркас ворот, отскок нашёл вновь Оливье, который уже ударом с левой ноги направил мяч под ближнюю штангу.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Майклом Оливером. Помогать ему будут ассистенты Стюарт Бёрт Саймон Беннетт. Резервный рефери — Кевин Френд.

«Челси» набрал 41 очко в 26 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм Хотспур» (40) — на 5-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль».

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