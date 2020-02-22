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«Сельта» со Смоловым обыграла «Леганес» в матче Примеры

«Сельта» со Смоловым обыграла «Леганес» в матче Примеры
Футбол / Испания 0

В матче 25-го тура чемпионата Испании «Сельта» принимала «Леганес». Встреча прошла на стадионе «Балаидос» в Виго и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

На 21-й минуте матча главный арбитр Хосе Мунуэра Монтера показал прямую красную карточку полузащитнику «Сельты» Филипу Брадаричу. Во втором тайме, на 62-й минуте матча, нападающий «Сельты» Яго Аспас забил единственный гол.

Российский форвард «Сельты» Фёдор Смолов вышел в стартовом составе команды и был заменён на 65-й минуте. Вместо него на поле вышел полузащитник Франсиско Пейнадо.

«Сельта» набрала 24 очка и поднялась на 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Леганес» (19) — на предпоследнем, 19-м месте. Лидером соревнований на данный момент является мадридский «Реал».

Испания - Примера. 25-й тур
22 февраля 2020, суббота. 15:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
1 : 0
Леганес
Леганес
1:0 Аспас – 62'
Удаления: Брадарич – 21' / нет
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