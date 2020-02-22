«Сельта» со Смоловым обыграла «Леганес» в матче Примеры

В матче 25-го тура чемпионата Испании «Сельта» принимала «Леганес». Встреча прошла на стадионе «Балаидос» в Виго и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



На 21-й минуте матча главный арбитр Хосе Мунуэра Монтера показал прямую красную карточку полузащитнику «Сельты» Филипу Брадаричу. Во втором тайме, на 62-й минуте матча, нападающий «Сельты» Яго Аспас забил единственный гол.



Российский форвард «Сельты» Фёдор Смолов вышел в стартовом составе команды и был заменён на 65-й минуте. Вместо него на поле вышел полузащитник Франсиско Пейнадо.



«Сельта» набрала 24 очка и поднялась на 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Леганес» (19) — на предпоследнем, 19-м месте. Лидером соревнований на данный момент является мадридский «Реал».