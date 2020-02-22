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Россия победила Португалию на Кубке Легенд. Зырянов сделал хет-трик

Россия победила Португалию на Кубке Легенд. Зырянов сделал хет-трик
Футбол / Прочие турниры 0

Сборная России одержала победу в матче Кубка Легенд с национальной командой Португалии. Итоговый счёт — 6:4.

Главным героем встречи стал полузащитник Константин Зырянов, оформивший хет-трик. В составе россиян также отличились Александр Самедов, Андрей Тихонов и Виктор Булатов.

Португальцы ответили двумя голами Симау Саброзы, один из которых был забит с пенальти, а также точными ударами Нуну Ассиша и Рикарду Роши.

Расписание Кубка Легенд 2020 года доступно на «Чемпионате».

Кубок Легенд проводится ежегодно с 2009 года. Шесть команд поделены на две группы, после группового этапа проводятся матчи за пятое место, за третье и финал. Встречи проводятся в формате «5 полевых плюс вратарь» в два тайма по 20 минут.

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