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Кураньи: Кокорин сможет вернуться в сборную. Он один из самых талантливых, с кем я играл

Кураньи: Кокорин сможет вернуться в сборную. Он один из самых талантливых, с кем я играл
Футбол / РПЛ 0

Бывший нападающий московского «Динамо» и национальной команды Германии Кевин Кураньи поделился мнением о форварде «Сочи» Александре Кокорине.

«Я знаю, что Кокорин перешёл в «Сочи», но не в курсе всей ситуации. Самое главное, что у него будет возможность постоянно играть, после чего, уверен, он сможет снова выступать за большой клуб.

Александру под силу вернуться и в сборную, он хороший футболист. Один из самых талантливых, с кем я играл», — сказал Кураньи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Кокорин на правах аренды перешёл в «Сочи» из «Зенита» этой зимой. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Контракт нападающего с «Зенитом» тоже будет действовать до предстоящего лета.

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Этой зимой меняли клубы в основном нападающие.
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