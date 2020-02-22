«Челси» одержал победу в лондонском дерби с «Тоттенхэмом»
В матче 27-го тура английской Премьер-лиги «Челси» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Лондонское дерби состоялось на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилось со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал нападающий «Челси» Оливье Жиру, отличившийся на 15-й минуте. В начале второго тайма защитник Маркос Алонсо увеличил преимущество синих с передачи хавбека Росса Баркли. На 89-й минуте защитник хозяев Антонио Рюдигер сократил разницу в счёте, отправив мяч в собственные ворота.
«Челси» прервал свою серию без побед в чемпионате Англии, которая состояла из четырёх встреч. Для «Тоттенхэма» это поражение стало первым в последних пяти турах.
«Челси», набрав 44 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, «Тоттенхэм» (40) — пятое.
Англия - Премьер-лига. 27-й тур
22 февраля 2020, суббота. 15:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Жиру – 15' 2:0 Алонсо – 48' 2:1 Рюдигер – 89' (автогол)
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