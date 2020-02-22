ЦСКА — «Уфа»: составы команд на товарищеский матч

ЦСКА и «Уфа» представили стартовые составы на товарищеский матч, который пройдёт сегодня, 22 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.



Состав ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Карпов, Васин, Фернандес, Обляков, Дзагоев, Ахметов, Влашич, Сигурдссон, Чалов.



Запасные: Помазун, Дивеев, Бистрович, Шкурин, Кучаев, Щенников.



Состав «Уфы»: Шафинский, Терентьев, Аликин, Пуцко, Никитин, Табидзе, Урунов, Голубев, Гиоргобиани, Сысуев, Вомбергар.



ЦСКА, набрав 34 очка в 19 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, по дополнительным показателям уступая «Ростову» и опережая «Локомотив». Лидирует в первенстве «Зенит» (45), на второй строчке располагается «Краснодар» (35). «Уфа» (25) — на седьмом месте.

ЦСКА с «Локо» не дождались подкрепления. Главные несостоявшиеся трансферы зимы в РПЛ Их ждали, а они не приехали.