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«Зенит» не сумел одолеть минское «Динамо»

«Зенит» не сумел одолеть минское «Динамо»
Футбол / РПЛ 0

«Зенит» сыграл вничью с минским «Динамо» в товарищеском матче. Итоговый счёт — 1:1.

Белорусская команда вышла вперёд на 33-й минуте усилиями нападающего Владислава Климовича. Сине-бело-голубые ответилли точным ударом полузащитника Юрия Жиркова на 44-й минуте. На 54-й минуте красную карточку получил защитник динамовцев Миха Горопевшек, однако по правилам встречи удаление предусматривало возможность замены, в связи с чем коллективы остались в равных составах .

«Зенит», по итогам 19 туров набрав 45 очков, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя, «Краснодар», на 10 очков. В зоне еврокубков с одинаковым количеством очков — по 34 — также находятся «Ростов», ЦСКА и «Локомотив».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
22 февраля 2020, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
1 : 1
Динамо Мн
Минск, Беларусь
0:1 Климович – 33'   1:1 Жирков – 44'
Удаления: нет / Горопевшек – 54'
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