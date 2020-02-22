«Зенит» не сумел одолеть минское «Динамо»

«Зенит» сыграл вничью с минским «Динамо» в товарищеском матче. Итоговый счёт — 1:1.



Белорусская команда вышла вперёд на 33-й минуте усилиями нападающего Владислава Климовича. Сине-бело-голубые ответилли точным ударом полузащитника Юрия Жиркова на 44-й минуте. На 54-й минуте красную карточку получил защитник динамовцев Миха Горопевшек, однако по правилам встречи удаление предусматривало возможность замены, в связи с чем коллективы остались в равных составах .



«Зенит», по итогам 19 туров набрав 45 очков, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя, «Краснодар», на 10 очков. В зоне еврокубков с одинаковым количеством очков — по 34 — также находятся «Ростов», ЦСКА и «Локомотив».