«Зенит» не сумел одолеть минское «Динамо»
«Зенит» сыграл вничью с минским «Динамо» в товарищеском матче. Итоговый счёт — 1:1.
Белорусская команда вышла вперёд на 33-й минуте усилиями нападающего Владислава Климовича. Сине-бело-голубые ответилли точным ударом полузащитника Юрия Жиркова на 44-й минуте. На 54-й минуте красную карточку получил защитник динамовцев Миха Горопевшек, однако по правилам встречи удаление предусматривало возможность замены, в связи с чем коллективы остались в равных составах .
«Зенит», по итогам 19 туров набрав 45 очков, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя, «Краснодар», на 10 очков. В зоне еврокубков с одинаковым количеством очков — по 34 — также находятся «Ростов», ЦСКА и «Локомотив».
Читайте также
- 22 февраля 2020
-
18:59
-
18:54
-
18:52
-
18:42
-
18:32
-
18:24
-
18:15
-
18:01
-
17:47
-
17:39
-
17:38
-
17:30
-
17:24
-
17:18
-
17:11
-
17:09
-
16:57
-
16:43
-
16:35
-
16:21
-
16:06
-
15:51
-
15:24
-
15:03
-
15:00
-
15:00
-
14:32
-
14:20
-
13:59
-
13:54
-
13:54
-
13:23
-
13:12
-
13:01
-
12:48
Партнерский контент