«Леванте» — «Реал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 22 февраля в 23:00
Сегодня, 22 февраля, состоится матч «Леванте» — «Реал». Встреча 25-го тура испанской Примеры пройдёт на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии, начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алехандро Хосе Эрнандесом Эрнандесом. Помогать ему будут ассистенты Хосе Энрике Наранхо Перес и Хосе Алькоба Родригес. Резервный рефери — Виктор Гарсия Вердура.
«Реал», набрав 53 очка, занимает первое место в турнирной таблице Примеры, опережая ближайшего преследователя — «Барселону» — на 1 очко. «Леванте» (29) располагается на 13-й строчке.
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Мадридцы выиграли пять из шести последних гостевых матчей с «Леванте».
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