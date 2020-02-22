Ло Чельсо грубо сфолил на капитане «Челси», но избежал удаления. Видео

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Джовани Ло Чельсо чудом избежал удаления в матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (1:2), который прошёл сегодня, 22 февраля, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.



На 51-й минуте, когда счёт был 2:0, аргентинец на фланге вступил в борьбу за мяч с защитником синих Рисом Джеймсом. Оппонент Ло Чельсо оказался на газоне, а футбольный снаряд отскочил в сторону. Хавбек «шпор» попытался сохранить мяч, однако в этот момент другой представитель обороны «Челси», Сесар Аспиликуэта, вытянул ногу в попытке отправить его в аут. Джовани же размахнулся и наступил капитану синих на не прикрытую щитком часть голени.



Главный судья матча Майкл Оливер воспользовался помощью системы видеоповторов (VAR), однако Ло Чельсо остался без наказания, не получив даже жёлтой карточки.

Видео доступно на «Чемпионате».