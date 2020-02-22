ЦСКА разгромил «Уфу» благодаря хет-трику Сигурдссона

ЦСКА одержал победу в товарищеском матче с «Уфой». Итоговый счёт встречи — 3:0.
«Армейцы» вышли вперёд в начале второго тайма, на 47-й минуте. Автором гола стал полузащитник Арнор Сигурдссон. Под занавес матча исландец оформил хет-трик, поразив ворота уфимцев на 83-й и 85-й минутах.
ЦСКА, набрав 34 очка в 19 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, по дополнительным показателям уступая «Ростову» и опережая «Локомотив». Лидирует в первенстве «Зенит» (45), на второй строчке располагается «Краснодар» (35). «Уфа» (25) — на седьмом месте. «Уфа» (25) — седьмая.
В первом матче после возобновления чемпионата России ЦСКА предстоит на своём поле сыграть с «Уралом». В свою очередь «Уфа» на выезде встретится с «Краснодаром». Матчи состоятся 29 февраля и 1 марта соответственно.
- 22 февраля 2020
-
20:30
-
20:23
-
20:22
-
20:13
-
20:06
-
20:04
-
20:00
-
19:58
-
19:51
-
19:45
-
19:42
-
19:30
-
19:29
-
19:25
-
18:59
-
18:54
-
18:52
-
18:42
-
18:32
-
18:24
-
18:15
-
18:01
-
17:47
-
17:39
-
17:38
-
17:30
-
17:24
-
17:18
-
17:11
-
17:09
-
16:57
-
16:43
-
16:35
-
16:21
-
16:06