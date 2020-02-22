Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Федерация регби — Кубок шести наций 2020
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

ЦСКА разгромил «Уфу» благодаря хет-трику Сигурдссона

ЦСКА разгромил «Уфу» благодаря хет-трику Сигурдссона
Футбол / РПЛ 0

ЦСКА одержал победу в товарищеском матче с «Уфой». Итоговый счёт встречи — 3:0.

«Армейцы» вышли вперёд в начале второго тайма, на 47-й минуте. Автором гола стал полузащитник Арнор Сигурдссон. Под занавес матча исландец оформил хет-трик, поразив ворота уфимцев на 83-й и 85-й минутах.

ЦСКА, набрав 34 очка в 19 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, по дополнительным показателям уступая «Ростову» и опережая «Локомотив». Лидирует в первенстве «Зенит» (45), на второй строчке располагается «Краснодар» (35). «Уфа» (25) — на седьмом месте. «Уфа» (25) — седьмая.

В первом матче после возобновления чемпионата России ЦСКА предстоит на своём поле сыграть с «Уралом». В свою очередь «Уфа» на выезде встретится с «Краснодаром». Матчи состоятся 29 февраля и 1 марта соответственно.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
22 февраля 2020, суббота. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
3 : 0
Уфа
Уфа, Россия
1:0 Сигурдссон – 47'   2:0 Сигурдссон – 83'   3:0 Сигурдссон – 85'
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020