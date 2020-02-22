ЦСКА разгромил «Уфу» благодаря хет-трику Сигурдссона

ЦСКА одержал победу в товарищеском матче с «Уфой». Итоговый счёт встречи — 3:0.



«Армейцы» вышли вперёд в начале второго тайма, на 47-й минуте. Автором гола стал полузащитник Арнор Сигурдссон. Под занавес матча исландец оформил хет-трик, поразив ворота уфимцев на 83-й и 85-й минутах.



ЦСКА, набрав 34 очка в 19 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, по дополнительным показателям уступая «Ростову» и опережая «Локомотив». Лидирует в первенстве «Зенит» (45), на второй строчке располагается «Краснодар» (35). «Уфа» (25) — на седьмом месте. «Уфа» (25) — седьмая.



В первом матче после возобновления чемпионата России ЦСКА предстоит на своём поле сыграть с «Уралом». В свою очередь «Уфа» на выезде встретится с «Краснодаром». Матчи состоятся 29 февраля и 1 марта соответственно.

