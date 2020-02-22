Покер Месси помог «Барселоне» разгромить «Эйбар» в матче чемпионата Испании
В матче 25-го тура испанской Примеры каталонская «Барселона» принимала «Эйбар». Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал автором покера. 32-летний аргентинец отличился на 14-й, 37-й, 40-й и 87-й минутах. Ещё один мяч в ворота «Эйбара» отправил полузащитник Артур Рамос.
Победная серия «Барселоны» в чемпионате Испании достигла четырёх матчей. В предыдущих турах сине-гранатовые обыграли «Хетафе» (2:1), «Бетис» (3:2) и «Леванте» (2:1). «Эйбар» потерпел второе поражение подряд.
«Барселона», набрав 55 очков, возглавляет турнирную таблицу испанского первенства, «Эйбар» (24) занимает 17-е место.
Календарь матчей Примеры сезона-2019/2020
Испания - Примера. 25-й тур
22 февраля 2020, суббота. 18:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
5 : 0
Эйбар
Эйбар
1:0 Месси – 14' 2:0 Месси – 37' 3:0 Месси – 40' 4:0 Месси – 87' 5:0 Рамос – 89'
Месси дал огромное интервью на фоне скандала вокруг «Барселоны». Очень откровенное
О конфликте с директорами «Барсы», семье и шансах на Лигу чемпионов. И о Роналду.
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