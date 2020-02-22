Семак рассказал о травме Дзюбы в матче с минским «Динамо»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о травме нападающего Артёма Дзюбы, которую тот получил во время товарищеского матча с минским «Динамо» (1:1).
«Связана ли замена Дзюбы с тем, что он почувствовал какой-то дискомфорт? Да, ещё в первом тайме. Его подтолкнули, и, когда приземлялся, он почувствовал некий дискомфорт. Начал второй тайм, но затем попросил замену. Будем смотреть, насколько серьёзная травма», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
«Зенит», по итогам 19 туров набрав 45 очков, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя, «Краснодар», на 10 очков. В зоне еврокубков с одинаковым количеством очков — по 34 — также находятся «Ростов», ЦСКА и «Локомотив».
«Зенит» не сумел одолеть минское «Динамо»
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