Самедов — о Кубке Легенд: уже в матче с Португалией понял, что тут ребята шутки не шутят

Бывший футболист Александр Самедов дал комментарий после матча Кубка Легенд Россия — Испания (5:2). Хавбек записал в актив дубль.

«Всё отлично, приятно играть на турнире. Вчера не удалось одержать победу, но сегодня, слава богу, исправили ситуацию и попали в финал. Что с рукой? Упал на неё неудачно. Честно, рентгена нет, ощущения не очень хорошие. Сейчас поеду делать снимок.

Испанцы сразу вышли играть на ничью, пропустили первыми, а потом побежали вперёд, вот мы их и поймали. Эмоциональные игры, я уже в матче с Португалией понял, что тут ребята шутки не шутят. Завтра финал, будем играть против Воронина, против звёзд мира. Постараемся», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.