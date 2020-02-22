Самедов — о Кубке Легенд: уже в матче с Португалией понял, что тут ребята шутки не шутят
Бывший футболист Александр Самедов дал комментарий после матча Кубка Легенд Россия — Испания (5:2). Хавбек записал в актив дубль.
«Всё отлично, приятно играть на турнире. Вчера не удалось одержать победу, но сегодня, слава богу, исправили ситуацию и попали в финал. Что с рукой? Упал на неё неудачно. Честно, рентгена нет, ощущения не очень хорошие. Сейчас поеду делать снимок.
Испанцы сразу вышли играть на ничью, пропустили первыми, а потом побежали вперёд, вот мы их и поймали. Эмоциональные игры, я уже в матче с Португалией понял, что тут ребята шутки не шутят. Завтра финал, будем играть против Воронина, против звёзд мира. Постараемся», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Россия не выиграла впервые за 12 лет! Как прошёл первый день Кубка Легенд
Кажется, наша команда больше не фаворит.
Читайте также
- 22 февраля 2020
-
20:30
-
20:23
-
20:22
-
20:13
-
20:06
-
20:04
-
20:00
-
19:58
-
19:51
-
19:45
-
19:42
-
19:30
-
19:29
-
19:25
-
18:59
-
18:54
-
18:52
-
18:42
-
18:32
-
18:24
-
18:15
-
18:01
-
17:47
-
17:39
-
17:38
-
17:30
-
17:24
-
17:18
-
17:11
-
17:09
-
16:57
-
16:43
-
16:35
-
16:21
-
16:06
Партнерский контент