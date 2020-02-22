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Франция обыграла Нидерланды в матче Кубка Легенд

Франция обыграла Нидерланды в матче Кубка Легенд
Футбол / Прочие турниры 0

Сборная Франции одержала победу в матче Кубка Легенд с национальной командой Нидерландов. Итоговый счёт — 12:7.

В составе французской сборной хет-трики оформили Стив Савидан и Камель Мерьем. По два мяча в ворота национальной команды Нидерландов отправили Фредерик Пикьон, Стив Марле и Флоран Синама Понголь. У проигравших хет-трики — в активе Рафаэля ван дер Варта и Орландо Энгелара. Автором ещё одного гола стал Мендес да Силва.

Расписание Кубка Легенд 2020 года доступно на «Чемпионате».

Кубок Легенд проводится ежегодно с 2009 года. Восемь команд поделены на две группы, после группового этапа идут матчи за пятое место, за третье и финал. Встречи проходят в формате «5 полевых плюс вратарь» в два тайма по 20 минут.

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