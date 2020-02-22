Моуринью: у «Тоттенхэма» нет нападающего, зато есть уставшие игроки. Нам очень тяжело
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал поражение команды в матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (1:2).
«Я очень горд своими игроками, они выложились по максимуму. У нас нет нападающего. Среди наших атакующих игроков сейчас нет ни одной «девятки», и все они крайне утомлены. Так что нам очень тяжело. В плане тактики никаких проблем, мы контролировали пространство, соперник лишь наказал нас за индивидуальные ошибки.
Чтобы создавать моменты, нужен нападающий. Или быстрые футболисты, способные менять позицию. У нас нет форварда, зато есть уставшие футболисты, всё просто. Мы сыграли очень, очень хорошо», — приводит слова Моуринью BBC.
Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2019/2020
Моуринью говорит, что проиграл «Челси» из-за травм. На самом деле не только
Травмы сказались, но и его план не сработал.
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