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Моуринью: у «Тоттенхэма» нет нападающего, зато есть уставшие игроки. Нам очень тяжело

Моуринью: у «Тоттенхэма» нет нападающего, зато есть уставшие игроки. Нам очень тяжело
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал поражение команды в матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (1:2).

«Я очень горд своими игроками, они выложились по максимуму. У нас нет нападающего. Среди наших атакующих игроков сейчас нет ни одной «девятки», и все они крайне утомлены. Так что нам очень тяжело. В плане тактики никаких проблем, мы контролировали пространство, соперник лишь наказал нас за индивидуальные ошибки.

Чтобы создавать моменты, нужен нападающий. Или быстрые футболисты, способные менять позицию. У нас нет форварда, зато есть уставшие футболисты, всё просто. Мы сыграли очень, очень хорошо», — приводит слова Моуринью BBC.

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