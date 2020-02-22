П. Паркер: «МЮ» нужно убрать Погба из клуба, и пусть он захватит с собой своего агента

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер считает, что «красным дьяволам» нужно продать хавбека Поля Погба.

«Всё это должно прекратиться. «Манчестер Юнайтед» нужно двигаться дальше. Дело не в том, когда вернётся Погба, даже не ждите этого. Просто уберите его из клуба, и пусть он захватит с собой своего агента.

Его агент много чего наговорил, но сам Поль не сказал ничего. У него было достаточно возможностей всё объяснить. Его бы уважали больше, если бы он вышел и сказал, что хочет уйти.

Болельщиков больше не интересует Погба. Даже если он вернётся, они уже сыты по горло этой ситуацией. Поль мог бы создать отличную связку с Бруну Фернандешем и Фредом, но этого не будет.

«Манчестер Юнайтед» нужно двигаться дальше. Им нужен позитив, а этого можно достичь только с игроками, которые хотят выступать за их клуб», — приводит слова Паркера Daily Star.