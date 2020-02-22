Сёмин — о составе «Локомотива»: верю в этих ребят. Объединимся во время сложностей

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о победе в товарищеском матче с «Чайкой» (3:1), а также поделился мнением о составе команды.



«Матч с «Чайкой» показал, что у команды хорошие кондиции. Положительный момент, что выздоравливает Алексей Миранчук. Ещё один плюс, что мы эти сборы провели без травм. Насколько мы готовы, покажет матч с «Зенитом».



Доволен ли нынешним составом? Верю в этих ребят. Объединимся во время сложностей и будем двигаться вперёд», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.



«Локомотив», набрав в 19 турах 34 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая по дополнительным показателям ЦСКА и «Ростову». Ближайший преследователь «железнодорожников», тульский «Арсенал», отстаёт на 9 очков. Первые два места в первенстве занимают соответственно «Зенит» (45) и «Краснодар» (35).