Роналду проводит 1000-й матч в карьере

У нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду выездная встреча 25-го тура итальянской Серии А со СПАЛом стала 1000-й в карьере профессионального футболиста.

Все матчи Роналду за карьеру

«Спортинг Б» — 2 матча

«Спортинг» — 31

«Манчестер Юнайтед» — 292

«Реал Мадрид» — 438

«Ювентус» — 73

Сборная Португалии — 164.

В нынешнем сезоне Криштиану забил 21 мяч и отдал 2 результативные передачи в 21 встрече чемпионата Италии. В 6 матчах Лиги чемпионов 35-летний португалец записал в актив 2 мяча и 1 голевой пас. Ещё 2 гола Роналду забил в двух встречах Кубка Италии.

«Ювентус», набрав 57 очков, возглавляет турнирную таблицу Серии А. В 26-м туре команда Маурицио Сарри на своём поле сыграет с миланским «Интером». Матч состоится 1 марта и начнётся в 22:45 мск.