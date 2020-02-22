Роналду проводит 1000-й матч в карьере

У нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду выездная встреча 25-го тура итальянской Серии А со СПАЛом стала 1000-й в карьере профессионального футболиста.
Все матчи Роналду за карьеру
«Спортинг Б» — 2 матча
«Спортинг» — 31
«Манчестер Юнайтед» — 292
«Реал Мадрид» — 438
«Ювентус» — 73
Сборная Португалии — 164.
В нынешнем сезоне Криштиану забил 21 мяч и отдал 2 результативные передачи в 21 встрече чемпионата Италии. В 6 матчах Лиги чемпионов 35-летний португалец записал в актив 2 мяча и 1 голевой пас. Ещё 2 гола Роналду забил в двух встречах Кубка Италии.
«Ювентус», набрав 57 очков, возглавляет турнирную таблицу Серии А. В 26-м туре команда Маурицио Сарри на своём поле сыграет с миланским «Интером». Матч состоится 1 марта и начнётся в 22:45 мск.
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