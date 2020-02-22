Эффектные голы Жиру и Алонсо — в видеообзоре матча «Челси» — «Тоттенхэм»

В матче 27-го тура английской Премьер-лиги «Челси» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Лондонское дерби состоялось на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилось со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал нападающий «Челси» Оливье Жиру на 15-й минуте. В начале второго тайма защитник Маркос Алонсо увеличил преимущество синих с передачи хавбека Росса Баркли. На 89-й минуте защитник хозяев Антонио Рюдигер сократил разницу в счёте, отправив мяч в собственные ворота.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
«Челси» прервал серию без побед в чемпионате Англии, которая состояла из четырёх встреч. Для «Тоттенхэма» это поражение стало первым в последних пяти турах.
«Челси», набрав 44 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, «Тоттенхэм» (40) — пятое.
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