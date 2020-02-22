«Манчестер Сити» на выезде одолел «Лестер» и оторвался от него в таблице АПЛ

В 27-м туре английской Премьер-лиги «Лестер Сити» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере и завершилась со счётом 0:1.



На 61-й минуте в пользу гостей был назначен пенальти — после выстрела полузащитника Илкая Гюндогана мяч попал в руку хавбеку Денису Праету. От пропущенного гола «лис» спас вратарь Каспер Шмейхель, отразивший удар нападающего Серхио Агуэро.



На 80-й минуте «горожане» всё же вышли вперёд. Автором гола стал форвард Габриэл Жезус.

Видео гола доступно на «Чемпионате».

«Манчестер Сити», набрав 57 очков, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. Отставание команды от лидирующего в первенстве «Ливерпуля» сократилось до 19 очков, а отрыв от «Лестера», который по-прежнему располагается строчкой ниже, увеличился до 7 очков.



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