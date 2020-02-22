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«Манчестер Сити» на выезде одолел «Лестер» и оторвался от него в таблице АПЛ

«Манчестер Сити» на выезде одолел «Лестер» и оторвался от него в таблице АПЛ
Футбол / Англия 0

В 27-м туре английской Премьер-лиги «Лестер Сити» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере и завершилась со счётом 0:1.

На 61-й минуте в пользу гостей был назначен пенальти — после выстрела полузащитника Илкая Гюндогана мяч попал в руку хавбеку Денису Праету. От пропущенного гола «лис» спас вратарь Каспер Шмейхель, отразивший удар нападающего Серхио Агуэро.

На 80-й минуте «горожане» всё же вышли вперёд. Автором гола стал форвард Габриэл Жезус.

Видео гола доступно на «Чемпионате».

«Манчестер Сити», набрав 57 очков, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. Отставание команды от лидирующего в первенстве «Ливерпуля» сократилось до 19 очков, а отрыв от «Лестера», который по-прежнему располагается строчкой ниже, увеличился до 7 очков.

Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2019/2020

Англия - Премьер-лига. 27-й тур
22 февраля 2020, суббота. 20:30 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Жезус – 80'
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