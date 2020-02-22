«Реал» объявил состав на матч с «Леванте»

Мадридский «Реал» объявил стартовый состав на матч 25-го тура испанской Примеры с «Леванте», который пройдёт на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии, начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Состав «Реала»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Каземиро, Модрич, Кроос, Иско, Азар, Бензема.
Запасные: Ареола, Милитао, Менди, Вальверде, Хамес, Васкес, Винисиус.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алехандро Хосе Эрнандесом Эрнандесом. Помогать ему будут ассистенты Хосе Энрике Наранхо Перес и Хосе Алькоба Родригес. Резервный рефери — Виктор Гарсия Вердура.
«Реал», набрав 53 очка, занимает первое место в турнирной таблице Примеры, на 1 очко опережая ближайшего преследователя — «Барселону». «Леванте» (29) — на 13-й строчке.
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