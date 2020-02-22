Ромб Тихонова, победа над Испанией, ярость Матерацци и девушка-арбитр. Фото с Кубка Легенд

22 февраля в Москве на поле стадиона МСА «Лужники» в первом матче второго дня Кубка Легенд сборная России одержала победу над национальной командой Португалии. Итоговый счёт — 6:4. В другой встрече сборная России победила Испанию со счётом 5:2 и вышла в финал соревнований.

Сборная звёзд одержала победу в матче Кубка Легенд с национальной командой Франции. Итоговый счёт — 8:3.

Национальная команда России вышла в финал Кубка Легенд, где сыграет со сборной звёзд. Встреча состоится завтра, 23 февраля, начало — в 16:00 мск.



Кубок Легенд проводится ежегодно с 2009 года. Восемь команд поделены на две группы, после группового этапа идут матчи за пятое место, за третье и финал. Встречи проходят в формате «5 полевых плюс вратарь» в два тайма по 20 минут.

Лучшие кадры с Кубка Легенд — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.