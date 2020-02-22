Судьи VAR признали, что ошиблись, рекомендовав не удалять Ло Чельсо в дерби с «Челси»

Арбитры, отвечающие за систему видеоповторов (VAR), признали ошибочной свою рекомендацию не удалять с поля полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Джовани Ло Чельсо в матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (1:2).



В начале второго тайма аргентинец после борьбы на фланге попытался сохранить мяч, однако в этот момент защитник синих Сесар Аспиликуэта вытянул ногу в попытке отправить его в аут. Аргентинец размахнулся и наступил капитану соперника на не прикрытую щитком часть голени. Главный судья матча Майкл Оливер воспользовался помощью VAR, однако Ло Чельсо остался без наказания, не получив даже жёлтой карточки.



Как сообщает Sky Sports, за ошибку судей VAR, согласно регламенту, ожидает наказание.



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