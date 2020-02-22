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Гвардиола — о «Реале»: постараемся получить удовольствие в матче с королями Лиги чемпионов

Гвардиола — о «Реале»: постараемся получить удовольствие в матче с королями Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о готовности своей команды к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

«Подготовка к «Реалу» после 12 дней отпуска прошла здорово, мы приняли участие в двух хороших встречах. Здорово готовиться к «Реалу» с такими крепкими оппонентами. Нас ждёт матч с королями турнира. Постараемся получить удовольствие и сыграть в свой футбол», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Матч «Реал» — «Манчестер Сити» состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 26 февраля, начало — в 23:00 мск.

Напомним, «горожане», набрав 14 очков в 6 встречах, финишировали первыми в группе C Лиги чемпионов, «сливочные» (11) заняли второе место в группе A.

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