Роналду повторил рекорд Серии А, забив в 11 матчах кряду
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал автором первого гола в выездном матче 25-го тура итальянской Серии А со СПАЛом (2:1).
Для Роналду эта встреча стала 11-й подряд в чемпионате Италии, в которой он забивает как минимум один мяч. Таким образом, 35-летний португалец повторил рекорд турнира по этому показателю, который принадлежит форварду «Сампдории» Фабио Квальярелле (2019) и бывшему нападающему «Фиорентины» Габриэлю Батистуте (1994).
Во время этого 11-матчевого отрезка Криштиану забил 15 голов. Это больше, чем у Квальяреллы (14) и Батистуты (13).
В 26-м туре Серии А «Ювентус» сыграет с миланским «Интером». Встреча состоится в Турине на стадионе «Альянц» 1 марта, начало — в 22:45 мск.
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