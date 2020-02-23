Роналду повторил рекорд Серии А, забив в 11 матчах кряду

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал автором первого гола в выездном матче 25-го тура итальянской Серии А со СПАЛом (2:1).

Для Роналду эта встреча стала 11-й подряд в чемпионате Италии, в которой он забивает как минимум один мяч. Таким образом, 35-летний португалец повторил рекорд турнира по этому показателю, который принадлежит форварду «Сампдории» Фабио Квальярелле (2019) и бывшему нападающему «Фиорентины» Габриэлю Батистуте (1994).

Во время этого 11-матчевого отрезка Криштиану забил 15 голов. Это больше, чем у Квальяреллы (14) и Батистуты (13).

В 26-м туре Серии А «Ювентус» сыграет с миланским «Интером». Встреча состоится в Турине на стадионе «Альянц» 1 марта, начало — в 22:45 мск.