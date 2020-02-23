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Э. Азар получил повреждение в матче с «Леванте»

Э. Азар получил повреждение в матче с «Леванте»
Футбол / Испания 0

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар не доиграл выездной матч 25-го тура испанской Примеры с «Леванте» (0:1) из-за травмы ноги.

Азар получил повреждение во втором тайме встречи. Он был вынужден покинуть поле на 67-й минуте. Бельгийца заменил бразильский форвард Винисиус Жуниор.

Матч с «Леванте» стал для Эдена только 10-м в чемпионате Испании в нынешнем сезоне. 29-летний футболист пропустил три встречи в начале кампании из-за повреждения подколенного сухожилия, после чего не играл с конца ноября до середины февраля из-за трещины в ноге.

26 февраля «Реал» проведёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Встреча состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало — в 23:00 мск.

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