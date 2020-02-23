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Видеообзор матча «Лестер» — «Манчестер Сити»

Видеообзор матча «Лестер» — «Манчестер Сити»
Футбол / Англия 0

«Лестер Сити» уступил «Манчестер Сити» в матче 27-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере и завершилась со счётом 0:1.

На 61-й минуте в пользу гостей был назначен пенальти. От пропущенного гола «лис» спас вратарь Каспер Шмейхель, отразивший удар нападающего Серхио Агуэро. На 80-й минуте «горожане» всё же вышли вперёд. Автором гола стал форвард Габриэл Жезус.

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».

«Манчестер Сити», набрав 57 очков, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. Отставание команды от лидирующего в первенстве «Ливерпуля» сократилось до 19 очков, а отрыв от «Лестера», который по-прежнему располагается строчкой ниже, увеличился до 7 очков.

Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2019/2020

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