Экс-директор «Хоффенхайма» — о Фирмино: никто не верил, что он сможет играть в футбол

Бывший генеральный директор немецкого «Хоффенхайма» Эрнст Таннер рассказал о работе с бразильским нападающим Роберто Фирмино, выступавшим за клуб с 2011 по 2015 год.

«Было очень сложно следить за Роберто в бразильском „Фигейренсе“, у клубов в этой стране много матчей и много разъездов между городами. Но мы смогли попасть на тренировку как туристы, чтобы оценить его способности. Я сразу сказал, что Фирмино — нужный нам игрок, и мы послали скаута, чтобы следить за ним, и его отчёт был негативным. Видели бы вы его данные, которые мы собрали, когда он только к нам перешёл!

В Германии проводятся суровые и точные тесты на выносливость, и у Фирмино были худшие результаты среди всех профессиональных игроков, которых я видел! Даже у моей бабушки они были бы лучше. Никто не верил, что он сможет играть в футбол", — цитирует Таннера Bleacher Report.

После пяти сезонов в «Хоффенхайме» Фирмино перешёл в «Ливерпуль» за € 41 млн.