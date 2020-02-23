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Джеррард: подхожу ли на должность тренера «Ливерпуля» прямо сейчас? Возможно, нет

Джеррард: подхожу ли на должность тренера «Ливерпуля» прямо сейчас? Возможно, нет
Футбол / Англия 0

Бывший игрок «Ливерпуля», а ныне главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард признался, что не станет спешить с возвращением в мерсисайдский клуб в качестве наставника. Напомним, на данный момент главным тренером «Ливерпуля» является немецкий специалист Юрген Клопп.

«Если мне представится шанс возглавить „Ливерпуль“, хочу быть подготовлен наилучшим образом. Нельзя распланировать всё сезон за сезоном. Через месяц всё может измениться, ты можешь остаться без работы. Прекрасно осознаю, что самое важное — быть готовым достаточно хорошо для этой работы. Владельцы должны думать, что ты правильный человек для клуба. Подхожу ли я на эту работу в „Ливерпуле“ прямо сейчас? Возможно, нет», — приводит слова Джеррарда Goal.com.

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