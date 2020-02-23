Защитник «Эйбара» Анхель: Месси заставляет соперников ощущать бессилие
Защитник «Эйбара» Хосе Анхель после матча 25-го тура испанской Примеры с «Барселоной» поделился мнением о нападающем каталонской команды Лионеле Месси. Напомним, у аргентинского форварда покер в этой встрече.
«Когда у Месси хороший день, сложно что-то ему противопоставить. Он заставляет соперников ощущать бессилие. Он забивает голы, которые другие не могут забить», — приводит слова Анхеля Marca.
Победная серия «Барселоны» в чемпионате Испании достигла четырёх матчей. В предыдущих турах сине-гранатовые обыграли «Хетафе» (2:1), «Бетис» (3:2) и «Леванте» (2:1). «Эйбар» потерпел второе поражение подряд.
«Барселона», набрав 55 очков, возглавляет турнирную таблицу испанского первенства, «Эйбар» (24) занимает 17-е место.
Покер Месси помог «Барселоне» разгромить «Эйбар» в матче чемпионата Испании
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