Защитник «Эйбара» Анхель: Месси заставляет соперников ощущать бессилие

Защитник «Эйбара» Хосе Анхель после матча 25-го тура испанской Примеры с «Барселоной» поделился мнением о нападающем каталонской команды Лионеле Месси. Напомним, у аргентинского форварда покер в этой встрече.



«Когда у Месси хороший день, сложно что-то ему противопоставить. Он заставляет соперников ощущать бессилие. Он забивает голы, которые другие не могут забить», — приводит слова Анхеля Marca.



Победная серия «Барселоны» в чемпионате Испании достигла четырёх матчей. В предыдущих турах сине-гранатовые обыграли «Хетафе» (2:1), «Бетис» (3:2) и «Леванте» (2:1). «Эйбар» потерпел второе поражение подряд.



«Барселона», набрав 55 очков, возглавляет турнирную таблицу испанского первенства, «Эйбар» (24) занимает 17-е место.

Покер Месси помог «Барселоне» разгромить «Эйбар» в матче чемпионата Испании