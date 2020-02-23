Карвахаль: никто не знает, когда нужно свистеть игру рукой

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль прокомментировал спорный эпизод в выездном матче 25-го тура испанской Примеры с «Леванте» (0:1).

На 47-й минуте «сливочные» требовали назначить 11-метровый удар в ворота «Леванте» за игру рукой хавбека Хосе Кампаньи, но судьи не зафиксировали нарушения правил.

«Даже судейский комитет не знает, когда нужно свистеть игру рукой. Этого не знают ни арбитры, ни футболисты. Это странно. Неделю назад мы были на три очка впереди «Барселоны», а теперь отстаём на два. Нельзя так засыпать», — приводит слова Карвахаля Marca.

В 26-м туре чемпионата Испании «Реал» встретится с «Барселоной». Матч состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 1 марта, начало — в 23:00 мск.