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Вернер не исключил перехода в «Ливерпуль»

Вернер не исключил перехода в «Ливерпуль»
Футбол / Англия 0

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер не исключил возможного перехода в «Ливерпуль» в будущем.

«Юрген Клопп — один из лучших тренеров, и он тоже немец. Многие говорят, что я хорошо бы вписался в „Ливерпуль“ со своим игровым стилем. Но сейчас об этом не думаю. Сейчас в приоритете — общие цели с „РБ Лейпциг“. Но не буду ничего исключать. Летом нас ждёт чемпионат Европы, и я хочу сосредоточиться на этом турнире. Обо всём остальном буду думать по окончании сезона», — приводит слова Вернера Sky Sports.

Ранее появилось информация, что «Ливерпуль» готов активировать опцию выкупа футболиста до конца апреля, чтобы заплатить «РБ Лейпциг» € 58 млн и сразу начать переговоры с форвардом.

Тимо Вернер выступает за «Лейпциг» с 2016 года. Контракт игрока с «быками» рассчитан до 30 июня 2023 года.

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