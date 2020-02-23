Вернер не исключил перехода в «Ливерпуль»

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер не исключил возможного перехода в «Ливерпуль» в будущем.



«Юрген Клопп — один из лучших тренеров, и он тоже немец. Многие говорят, что я хорошо бы вписался в „Ливерпуль“ со своим игровым стилем. Но сейчас об этом не думаю. Сейчас в приоритете — общие цели с „РБ Лейпциг“. Но не буду ничего исключать. Летом нас ждёт чемпионат Европы, и я хочу сосредоточиться на этом турнире. Обо всём остальном буду думать по окончании сезона», — приводит слова Вернера Sky Sports.



Ранее появилось информация, что «Ливерпуль» готов активировать опцию выкупа футболиста до конца апреля, чтобы заплатить «РБ Лейпциг» € 58 млн и сразу начать переговоры с форвардом.



Тимо Вернер выступает за «Лейпциг» с 2016 года. Контракт игрока с «быками» рассчитан до 30 июня 2023 года.