Вернер не исключил перехода в «Ливерпуль»

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер не исключил возможного перехода в «Ливерпуль» в будущем.
«Юрген Клопп — один из лучших тренеров, и он тоже немец. Многие говорят, что я хорошо бы вписался в „Ливерпуль“ со своим игровым стилем. Но сейчас об этом не думаю. Сейчас в приоритете — общие цели с „РБ Лейпциг“. Но не буду ничего исключать. Летом нас ждёт чемпионат Европы, и я хочу сосредоточиться на этом турнире. Обо всём остальном буду думать по окончании сезона», — приводит слова Вернера Sky Sports.
Ранее появилось информация, что «Ливерпуль» готов активировать опцию выкупа футболиста до конца апреля, чтобы заплатить «РБ Лейпциг» € 58 млн и сразу начать переговоры с форвардом.
Тимо Вернер выступает за «Лейпциг» с 2016 года. Контракт игрока с «быками» рассчитан до 30 июня 2023 года.
- 23 февраля 2020
-
11:37
-
11:30
-
10:57
-
10:55
-
10:24
-
10:24
-
10:08
-
09:57
-
09:43
-
09:37
-
09:21
-
09:20
-
05:08
-
04:24
-
03:05
-
01:11
-
01:06
-
01:03
-
00:51
-
00:43
-
00:21
-
00:12
- 22 февраля 2020
-
23:54
-
23:48
-
23:35
-
23:27
-
23:18
-
22:55
-
22:53
-
22:46
-
22:37
-
22:29
-
22:22
-
22:21
-
22:19