Зидан: Азар получил сильный удар по голеностопу. Ощущения плохие

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал о травме нападающего команды Эдена Азара, которую бельгиец получил в выездном матче 25-го тура испанской Примеры с «Леванте» (0:1).
«Эден получил сильный удар по голеностопу. Ощущения плохие. Нужно больше медицинских тестов, увидим, что будет завтра», — приводит слова ЗиданаEl Chiringuito TV на своей странице в «Твиттере».
Матч с «Леванте» стал для Азара только 10-м в чемпионате Испании в нынешнем сезоне. 29-летний футболист пропустил три встречи в начале кампании из-за повреждения подколенного сухожилия, после чего не играл с конца ноября до середины февраля из-за трещины в ноге.
26 февраля «Реал» проведёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Встреча состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало — в 23:00 мск.
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