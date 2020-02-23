Мальдини: контракт с Ибрагимовичем будет продлён, если «Милан» выйдет в Лигу чемпионов
Технический директор и бывший капитан «Милана» Паоло Мальдини рассказал о подробностях контракта клуба с нападающим Златаном Ибрагимовичем.
«Контракт с Ибрагимовичем рассчитан на полгода, но в нём есть пункт об автоматическом продлении, если клуб выходит в Лигу чемпионов. Если этого не произойдёт, мы сядем за стол переговоров. В отношении Ибрагимовича всегда присутствует личный подход, при котором должен быть открытый диалог. Так было всегда, иначе он не вернулся бы в „Милан“», — приводит слова Мальдини Sky Sport Italia.
Напомним, Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. Вместе с красно-чёрными форвард стал чемпионом итальянской Серии А и выиграл Суперкубок Италии. Шведский форвард вернулся в «Милан» в январе 2020 года.
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