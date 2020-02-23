Венгер не хочет, чтобы «Ливерпуль» повторил знаменитый рекорд его «Арсенала»
Бывший французский тренер Арсен Венгер оценил шансы «Ливерпуля» повторить знаменитый рекорд его «Арсенала», закончив сезон без поражений в английской Премьер-лиге.
«Это возможно, но совсем не факт, что я желаю этого. Всегда хочется быть единственным, кто добился чего-то особенного. Но если «Ливерпуль» сумеет повторить рекорд, я скажу: «Отличная работа».
Подобные достижения существуют для того, чтобы их повторять и превосходить. Если «Ливерпуль» заслуживает этого — хорошо.
Они уже провели исключительную серию в прошлом сезоне, когда проиграли только один матч. В этой кампании у них до сих пор нет ни одного поражения. Они заслуживают всего, чего достигли», — сказал Венгер в эфире телеканала beIN Sports.
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