«Эйбар» — о покере Месси: остаётся только встать и аплодировать тебе
Пресс-служба «Эйбара» после проигрыша команды со счётом 0:5 в выездном матче 25-го тура испанской Примеры с «Барселоной» высоко оценила игру нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси, ставшего автором четырёх голов.
«Мы пострадали от тебя, смирились и пережили это. Теперь остаётся только встать и аплодировать тебе», — говорится в сообщении «Эйбара» на странице клуба в «Твиттере».
Месси возглавляет гонку бомбардиров чемпионата Испании. В активе аргентинского форварда 18 мячей. Лионель опережает всех игроков турнира и по результативным передачам (12).
Напомним, до встречи с «Эйбаром» у Месси была самая продолжительная с 2014 года серия без голов. 32-летний форвард не мог забить в четырёх матчах подряд.
Кто сказал, что Месси не тот? Четыре гола «Эйбару»!
Лео прервал сухую серию покером.
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