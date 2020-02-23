Сульшер: Б. Фернандеш напоминает мне Скоулза

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер сравнил полузащитника команды Бруну Фернандеша с легендарным игроком «красных дьяволов» Полом Скоулзом.
«Если говорить о футбольных навыках, Фернандеш напоминает мне Скоулза, но за пределами поля он совсем другой человек.
Во время матча с «Брюгге», когда Бруну был на скамейке, он разговаривал с молодыми игроками, помогал им, давал советы. Он вышел на поле на последние 10 минут, и вы видели, как изменилась игра команды.
Фернандеш — лидер и победитель. Он хочет выигрывать. 99 процентов для него не являются хорошим результатом. Он впечатлил. Бруну сыграл на высшем уровне», — приводит слова Сульшера Goal.
Напомним, Фернандеш перешёл в «Манчестер Юнайтед» из лиссабонского «Спортинга» этой зимой за € 55 млн.
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