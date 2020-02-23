Клопп: была вечеринка, а когда проснулся, увидел 20 пропущенных звонков из разных клубов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, как стал наставником дортмундской «Боруссии».

«Было, на удивление, много клубов, которые хотели нанять меня в период работы в „Майнце“, но я ни с кем не разговаривал, потому что был полон решимости остаться в клубе в случае повышения в классе. Увы, в последний день у нас ничего не вышло. Тем не менее была устроена большая вечеринка, и мы все отлично провели время.



На следующее утро я проснулся и увидел 20 пропущенных звонков из разных клубов. Одним из них была дортмундская „Боруссия“. Всегда любил этот клуб за стадион, традиции, болельщиков, но не знал, интересуются ли там мною. Решил позвонить, чтобы узнать, чего от меня хотят. Мы пообщались. Речь зашла о деньгах, и они сообщили предложение. Заверил их, что меня мало волнует этот вопрос, я был готов возглавить „шмелей“ в любом случае, но в „Майнце“ получал больше. Мне не поверили, поэтому пришлось показать руководству дортмундцев мой последний контракт. Тогда предложение было увеличено. Все были счастливы», — приводит слова Клоппа Sky Sports.