В Италии перенесли ещё один матч из-за коронавируса

Матч 25-го тура итальянской Серии А «Торино» — «Парма» перенесён из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает Football Italia.

Встреча должна была состояться сегодня, 23 февраля, в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино» и начаться в 17:00 мск.

Этот матч стал четвёртым в Серии А, который перенесли из-за коронавируса. Ранее были приняты такие же решения по встречам «Верона» — «Кальяри», «Аталанта» — «Сассуоло», «Интер» — «Сампдория».

Председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте объявил поздно вечером в субботу, что все спортивные мероприятия, запланированные на воскресенье в регионах Венето и Ломбардия, будут отменены.

На этот момент в Италии подтверждено более 100 случаев инфицирования коронавирусом. Наибольшее количество зафиксировано в Ломбардии (90) и Венето (17). От болезни уже умерло два человека, оба — в вышеуказанных регионах.