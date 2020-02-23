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Рюдигер — после матча с «Тоттенхэмом»: расизм победил

Рюдигер — после матча с «Тоттенхэмом»: расизм победил
Футбол / Англия 0

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер, освистанный болельщиками во время матча 27-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (2:1), высказался о проблеме расизма. Напомним, в декабре 2019 года немецкий защитник также подвергся расистским оскорблениям в гостевом матче со «шпорами» (2:0).

«Расизм победил. Всё происходящее лишь подтверждает, что люди, проявлявшие и проявляющие расизм, могут спокойно вернуться на стадион. Они уходят от наказания. Я не сдаюсь и не замолкаю. Всегда буду кричать о проблеме, но, к сожалению, сейчас я в одиночестве.

Каждый должен начать с себя. Когда подвергся оскорблениям в Италии, в ответ слышал: „В Италии это нормально“. Нужно начинать с себя, а потом говорить о других. Во всех странах существует эта проблема. Да, я получаю слова поддержки, но слова и дела — разные вещи. В итоге любой может сказать: „Извините“. Но осознать это могут лишь те, кто оказался в такой же ситуации, как и я. Я мог бы написать пост в соцсетях, но на что бы это повлияло? В конце концов, я всё равно один», — приводит слова Рюдигера Sky Sports.

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