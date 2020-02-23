Бартомеу не намерен уходить в отставку с поста президента «Барселоны»
Хосеп Мария Бартомеу не собирается покидать должность президента каталонской «Барселоны», несмотря на критику болельщиков и недавний скандал с социальными сетями, сообщает Mundo Deportivo.
Бартомеу положительно оценивает свою работу и намерен продолжить развивать проект до истечения срока полномочий в 2021 году. Существует вероятность, что 57-летний управленец может потерять поддержку совета директоров клуба и будет вынужден назначить досрочные выборы президента, но он не считает, что это произойдёт.
Бартомеу работает в «Барселоне» с 2003 года. Президентом сине-гранатовых испанец является с 2014 года. На этом посту он сменил Сандро Роселя.
«Барселона», набрав 55 очков в 25 матчах, возглавляет турнирную таблицу Примеры.
Месси дал огромное интервью на фоне скандала вокруг «Барселоны». Очень откровенное
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