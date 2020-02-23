Португалия заняла 5-е место на Кубке Легенд, вырвав победу у Франции

В Москве завершился матч за 5-е место Кубка Легенд Португалия — Франция. Победу со счётом 10:8 одержали португальские футболисты.

В составе победителей хет-трик оформил Симао Саброза, дубли на счету Нуну Ассиша и Пауло Ферейры. Ещё по одному мячу в ворота сборной Франции отправили Элдер Поштига, Пауло Ферейра и Луиш Боа Морте. У проигравших самым результативным стал Стив Савидан, завершивший встречу с покером. Пикьон Фредерик отметился дублем. Сидней Гову и Камель Мерьем забили португальцам по одному голу.

Кубок Легенд проводится ежегодно с 2009 года. Восемь команд поделены на две группы, после группового этапа идут матчи за пятое место, за третье и финал. Встречи проходят в формате «5 полевых плюс вратарь» в два тайма по 20 минут.