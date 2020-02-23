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Брих обслужит матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» — «Барселона»

Брих обслужит матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» — «Барселона»
Футбол / Лига чемпионов 0

УЕФА назначил бригаду арбитров на матчи 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Наполи» — «Барселона» и «Челси» — «Бавария».

Встречу неаполитанцев с каталонской командой обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом. В бригаду войдут ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. За VAR на матче будут отвечать Бастиан Данкерт и его помощник Марко Фритц. Четвёртый рефери — Харм Осмерс.

На матче лондонцев с мюнхенской командой будет работать бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Тэрпеном. В бригаду войдут ассистенты Николя Дано и Сириль Грингор. За VAR будут отвечать Франсуа Летесье и его ассистент Жером Брисар. Четвёртвый рефери — Франк Шнайдер.

Оба матча состоятся во вторник, 25 февраля. Начало — в 23:00 мск.

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